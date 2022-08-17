İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla, Bayern Münih'ten 20 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Nianzou kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Sevilla ve Bayern Münih'in Tanguy Nianzou'nun transferi için anlaşmaya vardığı ve genç stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bayern Münih maddesi

Bayern Münih ise kendi internet sitesinden ayrılığı duyururken, yapılan anlaşmada futbolcuyu geri alma opsiyonunun bulunduğu aktarıldı.

Bonservis bedeli

İki kulüp de transferin mali detaylarını açıklamazken iddialara göre Sevilla'nın kasasından 20 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak.

PSG altyapısından yetişti

Paris Saint-Germain altyapısından yetişen Tanguy Nianzou, 2020 yılında Bayern Münih'e transfer olmuş ve Alman ekibinin formasını 28 maçta giymişti.



