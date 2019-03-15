Sevilla Başkanı açıkladı: Monchi geri dönüyor!

Geçtiğimiz günlerde Serie A devi Roma ile yollarını ayıran İspanyol sportif direktör Monchi'nin adı, bir süredir Premier Lig ekibi Arsenal ile birlikte anılıyordu. Cengiz Ünder'i Roma'ya transfer eden isim olan 50 yaşındaki futbol adamıyla ilgili bugün eski kulübü Sevilla'dan ise gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Teknik direktörleri Pablo Machin'in görevine son veren ve yerine takımın futbol direktörü olan Joaquin Caparros'u getiren Endülüs ekibinin başkanı Jose Castro, Monchi ile görüştüklerini söyledi.

Castro, "Şu anda yeni bir sportif direktör getirmek için çalışmalar yapıyoruz ve bu noktada da Monchi'nin en iyi seçenek olduğuna inanıyoruz. Onunla görüşmelere başladık. Monchi'nin sıra dışı biri ve her şeyi çabuk kavrıyor. Gelecek ikişkin planlarımızla ilgili görüş birliğine varmak zorundayız ama şu anda görüşmeler olumlu ilerliyor." ifadelerini kullandı.

"Transfer sihirbazı" lakabıyla da bilinen Monchi, 2000-2017 yıllarında İspanyol ekibinin sportif direktörlüğünü üstlenmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler