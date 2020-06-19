La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında lider Barcelona, Sevilla'ya konuk oluyor. Katalan ekibi 64 puanla zirvede yer alırken 62 puanlı Real Madrid, ezeli rakibini takibini sürdürüyor. Son 8 maçta 7 galibiyet alan Lionel Messi önderliğindeki Barcelona, Sevilla engelini de aşıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. 51 puanla 3. sırada yer alan Sevilla ise evinde dev rakibine çelme takmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.





Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Jose Gonzalez Gonzalez'in düdük çalacağı 90 dakika Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Sevilla - Barcelona ilk 11'ler:

Sevilla: Vaclik, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Oliver, Ocampos, Munir, De Jong

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Arturo Vidal, Rakitic, Lionel Messi, Braithwaite, Luis Suarez