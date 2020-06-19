Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
La Liga'nın 30. haftasında lider Barcelona, zirve hattında yer alan Sevilla'ya konuk olacak. Lionel Messi önderliğindeki Barcelona, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp liderliği perçinlemek istiyor. Sevilla ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Peki, Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
La Liga'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında lider Barcelona, Sevilla'ya konuk oluyor. Katalan ekibi 64 puanla zirvede yer alırken 62 puanlı Real Madrid, ezeli rakibini takibini sürdürüyor. Son 8 maçta 7 galibiyet alan Lionel Messi önderliğindeki Barcelona, Sevilla engelini de aşıp fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. 51 puanla 3. sırada yer alan Sevilla ise evinde dev rakibine çelme takmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.
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Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Jose Gonzalez Gonzalez'in düdük çalacağı 90 dakika Spor SMART ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.
Sevilla - Barcelona ilk 11'ler:
Sevilla: Vaclik, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Oliver, Ocampos, Munir, De Jong
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Arturo Vidal, Rakitic, Lionel Messi, Braithwaite, Luis Suarez