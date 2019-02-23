Sevilla-Barcelona maç sonucu: 2-4

İspanya La Liga'da haftanın en önemli mücadelesinde Barcelona, Ramon Sanchez Pizjuan Stadında Sevilla'ya konuk oldu.

Barcelona için şampiyonluk, Sevilla içinse ilk 4 yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmada gülen taraf Katalan ekibi oldu.

Maçta iki kez geriye düşmesine karşın Messi'nin hat-trick'iyle mücadeleye tutunan Barcelona, Suarez'in de kapanış golüyle 4-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi birbirinden güzel üç müthiş golle üç puanı getiren isim olurken, kariyerinin de 50. hat-trick'ini yaptı.

Barcelona bu üç puanla birlikte en yakın rakibi Atletico Madrid'in maç fazlasıyla 10 puan önüne geçti ve 25. haftayı 57 puanla kapattı.

Sevilla cephesinde ise Jesus Navas ve Gabriel Mercado'nun golleri mağlubiyete engel olamazken, Endülü ekibi dördüncü Getafe'nin 2 puan gerisinde 37 puanla haftayı kapattı.