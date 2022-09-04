Sevilla - Barcelona maç sonucu: 0-3

Yaptığı flaş transferlerle La Liga'da şampiyonluğu hedefleyen Barcelona, zorlu Sevilla deplasmanına konuk oldu. Son haftalardaki iyi oyununu devam ettiren Katalan devi, ilk 50 dakikada attığı gollerle farka gitti. Barcelona, Sevilla'yı Raphinha (21'), Robert Lewandowski (36') ve Eric Garcia'nın (50') golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Xavi'nin ekibi 4 maçta 10 puana ulaştı ve 2. sıraya yükseldi. Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla ise La Liga'ya kötü bir başlangıç yaptı ve 4 maçta sadece 1 puan kazanabildi.

LEWANDOWSKI GOL ATMAYA DEVAM EDİYOR

Barcelona'nın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı tecrübeli yıldız Robert Lewandowski, İspanya'da gollerine devam ediyor. La Liga'daki ilk maçını boş geçen Polonyalı santrfor, sonraki 3 maçta tam 5 gol attı.