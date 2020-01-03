Son olarak Mallorca deplasmanına çıkan Sevilla, Ever Banega’nın iyi performansıyla kazanırken ligdeki iki maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Bu sezon ligde sadece üstünde yer alan iki ekibe karşı gol atamayan Sevilla ekibinde bu maç öncesinde savunmacı Sergio Reguilion’un cezası var. İç sahada maç başına 16,9 şut üreten Sevilla, Real Madrid’ten sonra en üretken ikinci takım.

Sevilla - Ath. Bilbao maçına iddaa oynamak için görseli tıklayın

Real Madrid’ten deplasmanında golsüz beraberlik çıkaran Athletic Bilbao, kalecisi Simon ve savunma hattına duacı desek yeridir. Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkaran, A.Bilbao bu sezon ligdeki dış saha maçlarında sadece 1 kez kazanabilirken, 9 dış saha maçının 5’inde gol atamadı. Konuk ekipte forvet Iker Muniain sakat. Aritz Aduriz’in de durumu şüpheli.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında oynanan son 7 maçın 6’sı karşılıklı gol yok bitti.

• Sevilla’nın ligde oynadığı son 10 maçın 8’i 2,5 Gol Altı bitti.

• A.Bilbao’nun bu sezon ligde oynadığı 18 maçın 14’ü 2,5 Gol Altı bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Sevilla’nın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %42’si ev sahibinin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 1,5 Gol Alt/Üst. Misli.com üyelerinin yaklaşık %11’i maçta en azından 2 gol atılacağını düşünüyor.



