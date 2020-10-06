İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, corona virüs salgını nedeniyle maliyetleri azaltmak isterken hedef olarak takımın maskotunu seçti. Maskot Gunnersaurus'a 27 yıldır can veren Jerry Quy, maliyet düşürme politikası kapsamında işten çıkarılınca İngiliz ekibinin taraftarları adeta ayaklandı.

Pierre-Emerick Aubameyang'ın haftalık 250 bin Sterlin, Mezut Özil'in ise haftalık 350 bin Sterlin aldığı Arsenal'de Gunnersaurus'un yılda 30 bin Sterlin'lik ücretinden kurtulma yoluna gidildi.

Şampiyonlar Ligi'nin resmî Twitter hesabı, takımızın transferin son gününde kiminle sözleşme imzalamasını isterdiniz sorusuna İspanyol ekibi Sevilla, Gunnersaurus cevabını veren bir Tweet attı.





Daha sonra ise Arsenal'in Thomas Partey transferi için uğraştığı saatlerde Sevilla, transferi resmen açıkladı.



