Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası S5 kategorisi kadınlar 100 metre serbest stil finalinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, madalya mücadelesi verdi.

Milli sporculardan Sümeyye 1.34.94 ile gümüş, Sevilay ise 1.39.94’lük derecesiyle bronz madalya kazandı.