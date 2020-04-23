Sevgi ve kardeşlik akşamı

Sevgi, barış ve kardeşlik mesajı verilecek olan "#7tepeden7kıtaya" konserinde ünlü piyanist İdil Biret, "İnsanlık Senfonisi" olarak da bilinen Beethoven’ın 9.Senfonisi’ni İstanbul Boğazı’nda seslendirecek. Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz Kızkulesi’nde, neyzen Yavuz Akalın Ayasofya’da, udi Murat Bağdatlı Topkapı Sarayı’nda, flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt Galata Kulesi’nde, tanburi Özer Özel ile kemençe sanatçısı Aslıhan Özel Dolmabahçe Sarayı’nda, kanun sanatçısı Serkan Mesut Halili ise Pierre Loti Tepesi’nde performans sergileyecek. Muhteşem İstanbul manzaraları fonunda gerçekleşecek konserde, tarihi şehrin 7 tepesinden yükselen kardeşlik mesajı 7 kıtaya yayılacak.

Sevgi ve İnsanlık mesajı

Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal’dan Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine’e gibi Doğu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da müziğe eşlik edecek