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Seven Knights'a yeni özel kahraman Aleem katıldı

Netmarble, RPG türündeki mobil rol yapma oyunu Seven Knights'e yeni özel bir kahraman Aleem ve diğer birçok yeniliklerin yer aldığı güncellemenin geleceğini açıkladı.

14 Mart 2019, Perşembe 13:13
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Seven Knights'a yeni özel kahraman Aleem katıldı

Bu güncelleme ile birlikte, "Terra Konfederasyonu" grubundan özel bir kahraman olan Aleem, oyuna eklenmiş oldu. Aleem, Terra Konfederasyonu’nun yeni direktörü ve eşsiz yeteneklere sahip bir karakter. Terra Konfederasyonu, ilk kez karşımıza çıkan yeni bir grup kahramanı ve daha sonra diğer birçok kahramanları oyunda sunacak.

Dövüşçü Ruhu’nu mutlaka deneyin

Seven Knights ayrıca, "Dövüşçü Ruhu" özelliğinin oyuna eklendiğini açıkladı. Dövüşçü Ruhu, ek becerilerle kahramanların güçlenmesini sağlayan yeni bir özellik. Oyuncular kahramanları, macera ve arenadan alınabilecek "Ruh Parçası" ile güçlendirebiliyor. 

Netmarble, bu güncelleme için kutlama yaparak çeşitli etkinliklerde bol bol ödül dağıtıyor. Oyuncular, ilk kez 6-yıldız Aleem aldıklarında seviye 40 Aleemi de alabiliyor. 

Ayrıca, "Terra Konfederasyonu" için yeni bir görev de başlayacak ve oyuncular bu yeni içeriklerin tadını çıkararak, daha fazla ödül kazanabilecek.


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