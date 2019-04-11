Kudretli Tara Güncellemesi'ni kutlayan Netmarble, Klahan'ın kız kardeşi özel kahraman Tara'yı oyuna ekledi. 42. seviyeye gelen oyuncular, Tara'nın orijinal öyküsünün tadını çıkarabilecek ve 50. seviyeye gelince de Gelidus ile Isabella Aksesuarı elde edebilecekler.

Seven Knights’ın yeni güncellemesiyle birlikte 'Kuşatma Defansı' oyuna ekleniyor. Kuşatma Defansı, Birlik Kalesi'nin korunduğu ve oyuncuların sıklıkla kullanmadıkları çeşitli kahramanları değerlendirebilecekleri bir içerik. Oyuncular bu yeni içeriğin tadını çıkarırken Üstünleştirme Taşı ve çeşitli özel kahramanlar gibi birçok ödül kazanabilecekler. Ayrıca Hellenia isimli karakter de bu güncellemede yenilendi.

Netmarble, Kudretli Tara güncellemesini kutlarken çeşitli etkinliklerle bol bol hediye dağıtacak. Katılım etkinlikleriyle oyuncular 6-yıldız Kahraman Biletleri, 6-yıldız Isabella Aksesuar Seçici ve daha birçok hediye kazanabilecek. Dahası eklenen yeni başarım görevi ile oyuncular artık yeni içeriklerin tadını çıkarırken görevleri tamamladıkları için çok daha fazla ödül kazanacaklar.



