Sevda Demirel: Ali Koç'a aşıktım

Eski manken Sevda Demirel, katıldığı magazin programında yıllar önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a platonik olarak aşık olduğunu itiraf etti.

11 Aralık 2018, Salı 14:53 Son Güncelleme:
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Sevda Demirel: Ali Koç'a aşıktım

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan eski manken Sevda Demirel, magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. Demirel, bir dönem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a platonik aşık olarak olduğunu itiraf etti.

Demirel'in ifadeleri şu şekilde:

"Yıllardır hayatımda kimse yok. 6 senedir erkek arkadaşım olmadığı için herkes şaşırıyor. Bazen hayatınızda yaşadığınız olumsuzluklar sizi karşı cinsten uzaklaştırabiliyor. Bunlar kötü deneyimler. Galiba ben imanlı bir insan istiyorum."

"Ali Koç gerçekten çok aşık olunabilecek bir erkek. Ben aşık olduğum zaman boşanmıştı."

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