Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olan millilerden Sevda Altınoluk ve Gülşah Düzgün, maçtan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şampiyon olmak için çok çalıştıklarını söyleyen Sevda Altınoluk, "Askerlerimiz için şampiyon olmayı çok istemiştik ve başardık. Rakibimiz zordu, zorlandık ama biz Türküz ve başaracağımızı biliyorduk, başardık çok mutluyum. Herkese armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Gülşah Düzgün ise, "Final maçının zor olacağını biliyorduk. Maçın başında tam konsantre olamadık ve hatalar yaptık ama sonra toparlamayı bildik. Tecrübemizle maçı çevirdik. Bunun için çok mutluyuz. Galibiyetimizi Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye’ye armağan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.