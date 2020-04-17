Setien: Kupayı inekler görecek

Barcelona’da Ernesto Valverde’nin yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Quique Setien, İspanyol TV3’e, Real Madrid’in iki puan önünde lider olduklarını belirterek, “Gerçek şu ki, ligi şimdiki haliyle bitirirsek şampiyon gibi hissetmeyeceğim. Benim isteğim sahada oynayarak şampiyon olmak” dedi.

Setien ayrıca, “Şampiyonlar Ligi’nde de kupayı hedefliyorum. Eğer Devler Ligi’ni kazanırsak, kupayı doğduğum Liencres kasabasındaki ineklere de göstereceğim” dedi.