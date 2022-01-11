Seth Quintero: Rekoru kırmak için çalışacağım

Rekoru kırmak için çalıştıklarını söyleyen Red Bull sporcusu, ‘‘İlk haftayla beraber şu ana kadar dokuz etapta yarıştık ve sekizini kazandık. Dakar’da dokuz etap galibiyeti rekoru var. Biraz zor ama bu rekoru kırmak için çalışıyoruz’’ dedi.

- Dakar Rallisi’nin ilk haftasında altı etabın beşinde en hızlı zamanı elde ettin. Herhalde hiç fena değil?

Gerçekten hiç fena değil. Dakar Rallisi’nin ilk haftası her zaman endişe ve ıstırap verici oluyor. Çok zorlu etaplar oluyor. İlk haftayla beraber şu ana kadar dokuz etapta yarıştık ve sekizini kazandık. Dakar’da dokuz etap galibiyeti rekoru var. Biraz zor ama bu rekoru kırmak için çalışıyoruz.

- Üst üste etaplara çıkıyorsunuz. Bir sonraki güne nasıl hazırlanıyorsun?

Dediğiniz gibi çok üst üste zorlu yarışlar yapıyoruz. Her zaman motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum. Kendimi hiçbir zaman bırakmıyorum ve diğer gün için motive olmaya çalışıyorum. Asla pes etmiyorum, kolay kolay pes eden bir yapım yok. Pozitiflik beni her zaman daha ileriye gitmeme yardımcı oluyor.

- Dakar Rallisi’nde yeni bir hafta girdiniz. Her gün yeni deneyimler kazanıyor musun?

Kesinlikle her gün yeni deneyimler kazanıyoruz. Hepsi bizim için farklı ve güzel deneyimler oluyor.