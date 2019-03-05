Sesi Görenler Futbol 1. Ligi kura çekimi

Manhattan Otel'de yapılan kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ve kulüp temsilcileri katıldı.

Gürsoy, kura çekiminde yaptığı konuşmada, görme engelliler futbolunun büyük bir gelişim gösterdiğini söyledi.

Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in 2012 yılında Engelliler Koordinasyon Kurulu'nu yeni şekliyle oluşturduğunu hatırlatan Gürsoy, "Kendisine çok teşekkür ediyorum. Engelliler futbolunun dünya standartlarının üzerine çıkmasındaki en büyük mimarlardan biri kendisidir. Kurulda aldığımız ilk karar, görme engelliler futbolunda liglerin kurulması oldu." dedi.

Gürsoy, ligin ismini Sesi Görenler Futbolu olarak değiştirdiklerini dile getirerek, "Bu da UEFA'dan yılın pazarlama ödülünü aldı. Engelli futbolunun kaderi, TFF ile yapılan stratejik işbirliğiyle bu şekilde evrildi. Bugün artık görme engeliler futbolunda Türkiye, Avrupa'da söz sahibi ve favori olan bir ülke haline geldi. Zaman zaman tökezleyebilir, geriye düşebilir ama favori ülke olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Çünkü sağlam bir alt yapısı, sağlam bir lig düzeni, sağlam bir teknik ekibi ve sağlam bir federasyon yönetimiyle başarılı noktaya geldi. Hedef tabii ki olimpiyatlara gitmek." diye konuştu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ise deplasmanlı futbol liginin kurulmasıyla Avrupa'da favori takım haline gelindiğinin altını çizerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ortaya konan ürünün herkesin gözbebeği olduğunu ifade eden Sayyıdan, "Ligimiz bizim için çok önemli. Beden ayrı olsa bile aynı ruhu taşıyan, aynı amaç için uğraşan insanların oluşturduğu bir takım sporu. Toplumun sağlıklı bireyleri bize destek versinler çünkü bizler toplum içinde yaşayan insanlarız. Toplum içinde birlikte olduğumuz zaman değer ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

8 takımın katılımıyla 6 Nisan'da oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak yeni sezon, 16 Kasım tarihinde sona erecek.

Ligde ilk haftanın programı şöyle:

15 Temmuz Akıncılar GESK-İzmir Çağdaş Görmeyenler

Çankaya Belediyesi-Bursa Yıldırım Belediyesi GESK

Denizli GESK-TURGED

Yenimahalle Belediyesi GESK-Kayseri GESK