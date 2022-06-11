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'Sesi Görenler' fark attı: 9-0

Sesi Görenler Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çekya'yı 9-0 yendi. Hasan Satay 6 golle maça damgasını vururken, diğer golleri Celal Çoban, Recep Aydeniz ve Emre Aslan ağlarla buluşturdu

11 Haziran 2022, Cumartesi 09:23 Son Güncelleme:
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'Sesi Görenler' fark attı: 9-0

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'daki IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çekya'yı 9-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçın ikinci devresinde farkı daha da artırıp şampiyonaya çok iyi bir başlangıç yaptı. Milliler'de Hasan Satay 6 golle mücadeleye damgasını vururken, diğer gollerimiz Celal Çoban, Recep Aydeniz ve Emre Aslan'dan geldi. 

Yarın rakip Fransa

IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki Türkiye, yarın Fransa, 13 Haziran'da Yunanistan ve 14 Haziran'da da ev sahibi İtalya ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar daha önce bir kez Avrupa Şampiyonluğu kazanmış, iki kez de Paralimpik Oyunları'na katılma vizesi almıştı. 

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