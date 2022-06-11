'Sesi Görenler' fark attı: 9-0

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'daki IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çekya'yı 9-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçın ikinci devresinde farkı daha da artırıp şampiyonaya çok iyi bir başlangıç yaptı. Milliler'de Hasan Satay 6 golle mücadeleye damgasını vururken, diğer gollerimiz Celal Çoban, Recep Aydeniz ve Emre Aslan'dan geldi.

Yarın rakip Fransa

IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki Türkiye, yarın Fransa, 13 Haziran'da Yunanistan ve 14 Haziran'da da ev sahibi İtalya ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar daha önce bir kez Avrupa Şampiyonluğu kazanmış, iki kez de Paralimpik Oyunları'na katılma vizesi almıştı.