Sesi Görenler 'Biz de varız' dedi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, Riva kampında U17 Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar ve oyuncuları ile bir araya geldi.

Engelliler Haftası sebebiyle; Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'un da bulunduğu buluşmada, Görme Engelliler (Sesi Görenler) Milli Takım oyuncusu Ercan Bayraktar kısa maç anlatımı gerçekleştirdi. Daha sonra birlikte yürüyüş yapan iki takım sporcuları, birbirlerine başarılar diledi.