Ses yazılım lideri A-Volute Nahimic, SteelSeries ailesine katılıyor

Oyun ve espor çevre birimlerinde lider SteelSeries, oyunlar için 3D ses çözümlemelerinin önde gelen bağımsız geliştiricisi A-Volute Nahimic'i satın aldığını duyurdu. Bu satın alma ile birlikte SteelSeries, hem donanım hem de yazılım genelinde sektör lideri olarak oyun ses performansı konusundaki itibarını desteklemeye devam edecek.

SteelSeries oyun ve ses performansında iddialı

Nahimic, 150 yıldan fazla süredir ses yazılımı konusunda araştırma ve geliştirme alanında Fransa, Singapur ve Tayvan’da çalışma sürdüren, yirmiden fazla ses, DSP, sürücü ve yazılım mühendisine sahip önde gelen bağımsız oyun ses yazılımı geliştiricisi olarak ön plana çıkıyor.

SteelSeries, yaklaşık yirmi yıldır profesyonel ve ilgili oyunculara yüksek kaliteli oyun çevre birimleri sunmaya devam ediyor. SteelSeries Engine yazılım platformu, oyunculara uygulamalarla entegre edilme özelliği sunmasıyla birlikte günlük milyonlarca kullanıcıya erişiyor. Nahimic'in bu yazılımla uyumlu çalışabiliyor olması da bu girişimi destekledi. Yıllar geçtikçe, şirket güçlü bir marka oluşturmaya devam ediyor. Marka, Arctis oyun kulaklıkları serisi ile ödül alarak, oyun ses donanımı konusundaki mükemmelliğini de bir kez daha göstermiş oldu. Oyun dünyasındaki bu kategori de SteelSeries’in oyun ekipmanlarıyla yeni bir boyut kazanmaya devam ediyor.

A-Volute Nahimic ile SteelSeries hedef kitlesi de büyüyor

A-Volute Nahimic’in yazılım geliştirme yol haritası, SteelSeries Engine platformu için mevcut ve öngörülen tekliflerine güçlü şekilde uyan benzersiz ve ilgili özellikler içeriyor. A-Volute Nahimic’in yetenekli mühendislik ekibini edinmek, SteelSeries’in oyun yazılım platformu için vizyonuna önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, Nahimic’in önde gelen oyun dizüstü bilgisayar üreticileri de dahil olmak üzere mevcut müşteri tabanına direkt olarak ulaşım sağlanabilecek.

SteelSeries, hem bünyesine kattığı yeni bir yazılım ekibiyle hem de satın alınan markanın müşteri kitlesiyle birlikte global kapsamda daha büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyor. Geliştirdiği yeni ekipmanlar ile oyun dünyasına tekrar tekrar adını yazdıran dünya devi SteelSeries’in bu yeni girişiminden sonra daha fazla oyun ses ekipmanı geliştirmesi bekleniyor.