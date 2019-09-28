Servet Yardımcı ve Şenol Güneş, Başakşehir-Rizespor maçında

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadeleyi protokol tribününde takip etti.

28 Eylül 2019, Cumartesi 03:41
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Servet Yardımcı ve Şenol Güneş, Başakşehir-Rizespor maçında

Süper Lig'in 6. haftasında M. Başakşehir, evinde Rizespor’u 5-0 mağlup etti. TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu zorlu mücadeleyi takip etti.

Milli takım havuzunu genişletmek ve oyuncu performanslarını gözlemlemek için birçok karşılaşmayı izleyen Güneş’e, bu kez protokol tribününde Servet Yardımcı eşlik etti.

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