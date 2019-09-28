Servet Yardımcı ve Şenol Güneş, Başakşehir-Rizespor maçında

Süper Lig'in 6. haftasında M. Başakşehir, evinde Rizespor’u 5-0 mağlup etti. TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de bu zorlu mücadeleyi takip etti.

Milli takım havuzunu genişletmek ve oyuncu performanslarını gözlemlemek için birçok karşılaşmayı izleyen Güneş’e, bu kez protokol tribününde Servet Yardımcı eşlik etti.