Servet Yardımcı net konuştu

Yardımcı, sezonun kalanının Haziran ayının ikinci haftasından itibaren oynanacağını belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kulüplerin de katıldığı video konferansla yapılan toplantıda yer alan Yardımcı, liglerin Haziran ayında başlayacağını ifade etti ve ekledi: “UEFA özellikle büyük liglerin, Haziran başında oynanabileceğini düşünüyor. Haziran ve Temmuz ayında yerel liglerin oynanması, aynı anda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının oynanması gündemde. İkinci alternatif ise UEFA, Haziran ve Temmuz’da yerel ligleri bitirip, Ağustos ayında kendi şampiyonalarını düzenleyecek.”