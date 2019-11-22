Servet Yardımcı: İstanbul, UEFA tarihine geçecek

Servet Yardımcı, "10 ay içinde UEFA tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapmış oluyor. Ülkemize önemli bir kazanç sağladığımızı düşünüyoruz. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden sonra 2020 Avrupa Şampiyonası’nda görev alacak. 90-100 hakem ve 50 personel İstanbul’u merkez olarak kullanacak. Final 225 ülkede yayınlanacak. Tanıtım açısından para ile ölçülemez. Dünyanın en önemli kulüp finali. Ülkemiz çok önemli bir kazanım sağlayacak" dedi.