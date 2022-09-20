Ümraniyespor Altyapı Koordinatörü Şenol Demir’in büyük emekler sonrasında ortaya çıkardığı Servet Berat Fidan, U16 Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Altyapının gurur kaynaklarından biri olan Servet Berat Fidan’ı ilk tebrik eden isimlerden biri de kulüp başkanı Tarık Aksar oldu.

Aksar yaptığı açıklamada “Biz göreve geldikten sonra A takıma bir çok oyuncu kazandırdık. Altyapıya her zaman önem veren birisiyim. Altyapımız daha iyi olması için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Daha nice gençler yetiştirerek A takımda oynatmak en büyük hayalimiz. Altapı koordinatörümüz Şenol Demir’e de altyapımıza kazandırdığı bu yetenekler için çok teşekkür ediyorum. Kendisine altyapıdaki çalışmaları için güvenimiz sonsuz. Bizleri daha nice yeni yeteneklerle de tanıştıracağına inanıyor ve kendisini sonuna kadar destekliyorum.” Diyerek kurt teknik adama övgüler yağdırdı.

Ümraniyespor Altyapı Koordinatörü Şenol Demir de yaptığı açıklamada yönetimin verdiği desteğe layık olmaya çalıştıklarını söyledi.

Demir “Tarık Başkanım her zaman yanımızda. Kendisine altyapıya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. 2 saha projemiz bittiğinde diğer büyük takımlarla yarışma sözü veriyorum. Çok büyük yol kat ettik. Taraflı, tarafsız seçmelerde 5 Bine yakın Türkiye’nin her yerinden sporcu geldi. Ümraniyespor altyapısı marka oldu. Bize destek veren başkanımız Tarık Aksar ve yönetim kuruluna, idari sorumlumuz Zafer Severcan’a sonsuz teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



