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Sertaç Şanlı: Türkiye'ye dönmek bana iyi hissettiriyor

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak Barcelona'nın formasını giyen milli yıldızlarımızdan Sertaç Şanlı, Türkiye'ye gidiyor olmanın kendisine her zaman iyi hissettirdiğini belirtti.

26 Ekim 2021, Salı 13:35 Son Güncelleme:
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Sertaç Şanlı: Türkiye'ye dönmek bana iyi hissettiriyor

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında Barcelona, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya konuk olmaya hazırlanıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Barcelona forması giyen milli yıldızlarımızdan Sertaç Şanlı, açıklamalarda bulundu.

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Türkiye'de oynayacak olmanın kendisine iyi hissettirdiğini aktaran Sertaç Şanlı, "Türkiye'ye dönmek bana her zaman iyi hissettiriyor. Tecrübeli bir rakibe karşı inanılmaz bir atmosferde oynayacağız. 40 dakikalık zorlu bir maçtan geliyoruz ve bu durumda Fenerbahçe'ye karşı sağlam durmalıyız. Bu tarz atmosferlerde oynamayı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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