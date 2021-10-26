Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında Barcelona, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya konuk olmaya hazırlanıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Barcelona forması giyen milli yıldızlarımızdan Sertaç Şanlı, açıklamalarda bulundu.





Türkiye'de oynayacak olmanın kendisine iyi hissettirdiğini aktaran Sertaç Şanlı, "Türkiye'ye dönmek bana her zaman iyi hissettiriyor. Tecrübeli bir rakibe karşı inanılmaz bir atmosferde oynayacağız. 40 dakikalık zorlu bir maçtan geliyoruz ve bu durumda Fenerbahçe'ye karşı sağlam durmalıyız. Bu tarz atmosferlerde oynamayı biliyoruz" ifadelerini kullandı.