Sertaç Şanlı: 'Eleştirileri boşa çıkardık'

"Geçen yıl sezon iptal olduktan sonra bu sezon başında bunu kabullenme sürecimiz oldu biraz. Süreci atlattıktan sonra kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Yeni yılla birlikte herkes nasıl bir takım olduğumuzu hatırladı. Sezon başında herkes bunu unutmuştu. Çok acımasız eleştiriler oldu. O döneme baktığımızda Efes maç kaybedince dünyanın sonu geliyordu sanki. Değişik bir sezon oldu ve 20 galibiyet neredeyse Play-Off’a yetmeyecekti. Şu an o eleştirileri boşa çıkardığımız için çok seviniyorum. Biz kendine güvenen, inanan ve birbirini iyi tanıyan bir ekibiz. Bunu tekrar herkese hatırlattık"

Mehmet Caner Kolağısıgil