Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında ING Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında yaşananların ardından Fenerbahçe Beko’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu sert açıklamalar yaptı.

'Bu hakemler bir daha maç alamayacak' dediler

"Sezon boyunca yaşadığımız filmin bir kopyasını gördük. Biz burada şampiyon kim olur onun tartışmasını yapmıyoruz. Sezonun ilk gününden bu yana yaşananları da konuşmamızda fayda var. Bir Karşıyaka serisi yaşadık. En yetkili isimler TBF'den aradılar, 'Bu hakemler bir daha maç alamayacak' dediler. 3-4 hafta sonra maç yönetmeye başladılar. Biz bunu anlamakta çok güçlük çekiyoruz"

"Türkiye'deki basketbolun gelişimine zarar vermek istemiyorum ama herkes kendine bakacak ve nereye gidiyoruz diyecek. Ne TBF'den gelen bir yetkili ne de TBF'deki arkadaşlar bize bir cevap veremiyorlar. Bizim şikayetçi olduğumuz konulara bakan arkadaşlar, Ege'de bir tatil beldesinde yaşıyorlar. Uzaktan kumandayla bu iş olmuyor. Biz ailemizi görmüyoruz, tüm mesaimizi harcıyoruz"









'Neden herkes Vesely'i tahrik etmeye çalışıyor?'

"Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Bu işi ciddiye almak gerekiyor. Neden herkes Vesely'i tahrik etmeye çalışıyor? Hakemler, Vesely elini kaldırsa teknik faul veriyor. Hakemler Vesely'i atacak konu arıyorlar. Aynı işi, daha ağırlarını başkaları yaptığında, hakemler gidip izleyelim diyorlar"

'Seneye EuroLeague'de oynayalım, ligde gençler oynasın'

"Biz buraya genç takımla çıkmıyoruz. Basketbolun kalitesi diyoruz. Bu kadar yatırım yapıyorsak, bizi ciddiye alacaklar. Bu iş böyle yürümez, böyle gidecekse biz seneye EuroLeague'de oynayalım ve bu ligde sahaya gençleri koyalım"





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