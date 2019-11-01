Sertaç Güven: “Sturridge’i 30 günde ikna ettik”

Trabzonspor’un ve hatta Türkiye’nin en flaş transferlerinden biri olarak kabul edilebilecek Daniel Sturridge hamlesinde başrollerden birini oynayan, 30 gün boyuncu İngiliz yıldız ve ailesiyle ilgilenen yönetici Sertaç Güven, FANATİK’e misafir oldu.

Güven hem dünyaca ünlü forvetin geliş hikayesini hem de bundan sonrasına dair hedeflerini paylaşırken, ilk kez duyacağınız ifadeler kullandı...

‘Başkanla telefonda tanıştık’

“Trabzonspor’da 1 yıldır hizmet veriyorum. Benim önceliğim kulüp. Bir yandan öğreniyorum bir yandan çalışıyorum. Başkanımızla seçim öncesinde telefonda tanıştık. Beni aradı ve ‘Hakkında çok iyi şeyler duydum. Seni yönetime almak istiyorum’ dedi. Çok şaşırdım ve gurur duyacağımı söyledim. Sonra seçimden hemen önce yine konuştuk ve böylece başladı serüven. Başkanımız demişken, kendisiyle çalışmak çok güzel. Her konuyu getiriyor toplantıya, tartışıyoruz, hep birlikte karar veriyoruz. Hatta toplantılar normalin üzerinde sürüyor. Bazen düşünüyoruz tekrar toplanıyoruz. Ahmet başkanı bu konuda çok takdir ediyorum. Herkes karar noktasında olduğu için bir tartışma fikir ayrılığı olmuyor.”

‘Tam 13 teklif vardı’

“Sturridge’i bu maliyetle getirmek gerçekten önemli bir iş diye düşünüyorum. Çünkü tüm bonuslarını alsa bile bize yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro. Neredeyse bazı transferlerin menacer maliyeti kadar. Kendisiyle görüşmeye ilk gittiğimde Trabzon’u bizden duydu. Böyle bir handikabımız vardı. İlk görüşmeyi annesiyle yaptık. Ona karşı büyük bir bağlılığı var. Kendilerine Trabzon’u, Trabzonspor’u, bizim plan ve projelerimizi anlattık. Ancak Sturridge, Türkiye ya da Trabzon değil, ülke dışına bile çıkmak istemiyordu. Kendisine bizim bildiğimiz 13 teklif vardı. Bizden daha yüksek olanlar da söz konusuydu üstelik...”

‘Boston'a gidiş etkiledi’

“Kendisiyle görüşmek için Boston’a kadar gittik. Sadece biz yaptık bunu. O süreçte hâlâ İngiltere’de kalmayı denemek istiyordu. Ancak fikri değişirse Trabzonspor olacaktı. Biz de ailesini Trabzon’a davet ettik. Şifrelerden biri bu oldu. Evleri, çevreyi gezdirdik annesine, sevgilisine. Trabzon’un bir Londra ya da İstanbul olmadığını ama Trabzon’da da aradığı şeyleri bulabileceğini anlattık. Para kilit rol oynamadı özetle.”

Sertaç Güven, İngiliz yıldızın transferinin her safhasıyla ilgilendi ve iş biter bitmez bu gurur pozunu verdi.

‘Kadro derinliği şart’

“Sezon başı itibariyle önemli talihsizlikler yaşadık. Buna rağmen durumumuzun çok kötü olduğunu söyleyemeyiz. Ekuban ve Abdülkadir gibi isimlerin de aramıza katılmasıyla beraber daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum. Sonuçta kadro derinliği şart. Yorgunluklar etkiliyor oyuncu performanslarını. Ben takımla seyahatlere gidip gelirken yoruluyorum. Onları da anlamak lazım.”

‘Altyapı olmazsa olmazımız’

“Gençlik ve altyapı hamlesi biraz da zorunluluktan oldu. O mehşur Malatya maçıyla birlikte hızlandı süreç. Sürekli söylemek istemiyorum ama arkamızda da kötü bir miras vardı. İsim isim kötülemek istemem, fakat en iyi tabirle bir beceri eksikliği söz konusuydu. Bu durumu düzeltmenin iki yolu vardı: Masrafları kısacaksın, gelir yaratacaksın. Gençleri kullandık, masraflarımız azaldı, verim aldık. Şimdi de her açıdan 8-10 senenin Trabzonspor’unun temellerini atıyoruz. Bu süreçte çok Yusuflar’ın Abdülkadirler’in yetişeceğine inanıyorum. Altyapı çalışmalarını yakından takip eden biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim.”

Sertaç Güven, FANATİK Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yalçın Uygun’u ziyaret etti.

‘Sosa'nın sırrı mutluluk’

“Oyuncularımızın aklının futbol dışında bir şeye takılmaması için çok uğraşıyoruz. Ödemeler konusunda çok hassasız. Ekonomimizi düzeltmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Uzun bir zamandan sonra ilk kez kar açıklayarak kıymetli bir işe imza attık. Tüm bunlar etkili oluyor yapıda. Herkes şimdi Sosa’nın durumunu konuşuyor. Sosa çok mutlu bir aile yapısına sahip Trabzon’da. Sadece futbola konsantre. İstanbul da güzel elbette ama kafanızı meşgul edebilecek şey sayısı fazla. Trabzon’da ise sadece aile ve futbol var. Şimdiki örnek durumu bizi gerçekten de çok memnun ediyor.”

‘Ünal Karaman'a çok güveniyoruz’

“Ünal Karaman benim çocukluk kahramanlarımdan. Birçok isim gibi onunla büyüdük. Doğal olarak şehir üzerinde de büyük bir kredisi var. Ayrıca sadece bu de değil elbette. Takımımız iyi futbol oynuyor, mücadele ediyor. Bu çok önemli. Yani mücadele, savaşma. Çünkü bizim taraftarımız sadece iyi skor istemez. Kötü oynayıp kazansanız memnun olmaz ama savaşırsanız kazanmasanız da memnun olur. Ünal hoca da sağladı bunu. Takımla yatıp kalkıyor. Bu nedenlerden ötürü hem şahsım hem de yönetim olarak kendisine çok güveniyoruz.”

FANATİK ÖZEL

Fotoğraflar: Serkan Hacıoğlu