Serotonin Eksikliği ve Zararları

1- Kaygı ve depresyon: Genellikle kaygı depresyonu, depresyon da anksiyete bozukluğunu tetiklediği için bu iki hastalık bir arada görülmektedir. Vücudun yeteri kadar serotonin hormonu salgılayamaması sonucu kişiler kendilerini mutsuz ve yalnız hisseder. Korkuları giderek kaygıya dönüşür. İleri uçlu hastalarda çift uçlu bipolar bozukluk ve paranoya gibi akut seviyedeki rahatsızlıkların belirtilerine rastlanabilir.

2- Öz güven eksikliği: Öz güven eksikliği kişilerde asla tek başına ortaya çıkan parametrelerde açıklanmaz. Ancak birden fazla semptomun bir arada görülmesiyle yavaş ya da hızlı bir şekilde kendini gösterir. Bu semptomlardan biri de kayıtlarda serotonin eksikliği olarak geçmektedir.

3- Cinsel isteksizlik: Her insanda az ya da çok ölçeklerde bulunan serotonin hormonu sadece mutluluk değil enerji de veriyor. Ortalama değerlerin çok altında olan kişilerde ise libido düşüklüğü olarak kendini gösterir. Birey, tatmin arayışından vazgeçer ve cinselliğe karşı yabancılaşır.

4- Sinir hastalıkları: Çabuk sinirlenme, öfke kontrolünü yitirme gibi faktörler de bu elzem hormonun eksikliğinde kendini gösterir. Normalde dingin ve sakin bir yapıda olan kişilerin kişilikleri olumsuz yönde değişir. Saldırganlaşmaya meyilli bireyler toplumdan ve yakın çevrelerinden hızla uzaklaşır.

Bu gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek durumlarda mutlaka bir profesyonel desteğe başvurulmalıdır. Uzman yardımı ile birlikte serotonin eksikliğine bağlı psikolojik yıkımların etkileri tedavi altına alınarak en aza indirgenir.

İçerisinde Serotonin Bulunan Yiyecekler

1- Çikolata: Her türlü çikolata serotonin olan besinler denince akla ilk gelen seçenektir. Çok hızlı bir şekilde mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar. Kişiler etrafındaki olaylara ve kişilere çok daha pozitif bakmaya başlar. Aynı zamanda aşık olununca ve cinsellik yaşanınca salgılanan hormonların benzerleri de çikolata yenerek sağlanabilir. Bu bilimsel kanıtların ışığında doğal yollardan mutlu hissetmek isteyenler öğün aralarında ve çay - kahve gibi içeceklerin yanında eser miktarda çikolata tüketebilir.

2- Ananas: Bu özel ve egzotik meyve C, B1 ve B3 gibi vitaminlerin yanı sıra yüksek oranda serotonin de bulundurmaktadır. Bireylerin en kısa yoldan zinde ve enerjik hissetmelerini olanaklı hale getiren ananas aynı zamanda doğal bir koruyucudur. Başta kış hastalıkları ve kalp - damar hastalıkları olmak üzere yüksek risk içeren rahatsızlıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

3- Hindi: Az bilinen gerçeklerden biri olsa da hindi yemek bireylerin serotonin seviyesini yükseğe çıkarmaktadır. Tam bir mineral deposu olarak gösterilen hindi etlerine sofralarda daha fazla yer verilmelidir. Fosfor ve magnezyum açısından da zengin olan hindi kızartılmak yerine fırında haşlandığı takdirde çok daha faydalı bir besin kaynağı olarak tüketilebilir.

4- Kuru yemişler: Başta fındık ve ceviz olmak üzere öğün aralarında sıklıkla tüketilen kuru yemişler de mutluluk veren besinler listesinde yer alıyor.

Seretonin Hormonunun Diğer Faydaları

İlgililer tarafından serotonin ne işe yarar sorusu sıklıkla soruluyor. Bu özel hormon mutluluk ve enerji vermesi dışında birçok farklı faydayı da bünyesinde barındırıyor.

1- Migren: Migren, kronik ağrılara sebep olan bir rahatsızlıktır. Ancak serotonin düzeyi yüksek kişilerde migren ağrıları aşağı seviyelere kadar inebilir.

2- Obeziteye karşı alternatif tedavi: Serotonin hormonu kişilerin çok daha hareketli bir yaşam stili benimsemelerini kolaylaştırır. Düzenli bir beslenme ile birlikte obezite riski büyük oranda düşürülür.