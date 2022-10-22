Serkan Zaimoğlu: “Hakemlerin biraz daha dikkatli olması lazım”

Spor Toto 1. Lig’in 10. hafta maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Serkan Zaimoğlu, değerlendirmelerde bulundu.

Serkan Zaimoğlu, “İki takım da zor bir süreçten geçiyor. Oyuncularımız hafta içerisinde çalıştıklarımızı yerine getirmeye çalıştı. İki takımı da gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. İşimiz hakemler değil ama VAR’dan dönen bir pozisyon var, aynı pozisyonu Tuzlaspor maçında hakem bize vermişti. Hakemlerle çok işimizin olmasını istemiyoruz ama orada çok bariz bir penaltı var ve VAR’dan dönüyor. Hakemlerin biraz daha dikkatli olması lazım. İki büyük camiaya da yazık ancak kim hak ediyorsa hamleleri ona göre yapmaları lazım“ dedi.

İZMİR (İHA)