Serkan Şengil 2019’a Türkiye rekoruyla girdi

Aydın’ı 2018 yılında katıldığı Masterler Türkiye Şampiyonalarında kazandığı 6 madalyayla temsil eden 46 yaşındaki Serkan Şengil, 2019 yılına da Türkiye rekoruyla girdi. Sezona 3 altın ve 2 gümüş madalyayla giren Şengil, hedef büyüterek gözünü Balkan Şampiyonasına dikti.

Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan 46 yaşındaki Serkan Şengil, çok sevdiği atletizmde elde ettiği başarılarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 2018 yılında katıldığı İstanbul ve İzmir’deki Masterler Türkiye Şampiyonalarında kazandığı toplam 6 madalya ile Aydın’ı en iyi şekilde temsil eden Şengil, 2019 sezonuna da hızlı girdi.

Türkiye rekoru ve 5 madalya

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yapılan Türkiye Masterler Atletizm Müsabakalarında Aydın’ı en iyi şekilde temsil eden Serkan Şengil, 4x200’de Türkiye rekoru kırdı. Şengil; 2019 yılı atletizm sezonunun ilk önemli yarışmaları olan İstanbul Masterler Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında M45 kategorisinde 60 metreyi 8,42 ve 200 metreyi de 27,98 koşarak Türkiye 2.liği ve 2 gümüş madalya elde etti. Uzun atlamada 4,91 metre ve 3 adım atlamada 9,86 metre ile Türkiye Şampiyonluğunu elde eden Şengil, 4×200 M40 bayrak yarışında 1.48,01 derecesi ile İzmir Masterler Atletizm Kulübü olarak Türkiye rekorunu kırarak 3 altın madalyanın sahibi oldu.

2019 atletizm sezonuna 5 madalyayla iyi bir başlangıç yapan Serkan Şengil, hedefini Balkan Şampiyonası olarak belirledi. Şengil, “Çok çalışarak bu başarıları elde ettim. Önümüzde Mart ayında Balkan Şampiyonası var. İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim. Umarım bu başarılarım gençlerimize ve kendini genç hisseden herkese örnek olur” şeklinde konuştu.

İHA