Beşiktaş'ın eski Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü Serkan Reçber, TRT Spor'da yayınlanan "Transfer Gündemi" adlı programda Beşiktaş'a iki transfer önerisinde bulundu.

İşte Reçber'in yaptığı açıklamalar:

"Quaresma iyi bir getiricidir, çizgi kanat oyuncusudur. Boyd da çizgi kanat oyuncusudur. Beşiktaş'ın alacağı kanat oyuncusu, kanat forvet tanımına uymalı. Babel gibi gerek santrafor oynatacaksınız, gerek kanat forvet oynatacaksınız. Mustapha Bundu, hem santrafor hem kanat forvet oynar. Aarhus forması giyer, mutlaka izlesinler. Maliyetinin de çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş alabilir, oynatabilir ve satabilir. Aynı şekilde Muamer Tankovic... AZ Alkmaar ve Fulham tecrübesi vardır. Hammarby'de oynuyor, çok skorerdir. Beşiktaş, bu iki oyuncuyu alması halinde kanattaki sotununu çözeceği gibi santrafor alternetifini de zenginleştirecektir." ifadelerini kullandı.(Ortacizgi.com)