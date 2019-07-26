Serkan Reçber: Douglas özel bir transfer

İşte Serkan Reçber'in sözleri:

Douglas Sao Paulo'dan Barcelona'ya gittiğinde, Barcelona'da neden olmadı kısmını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kadar yetenekli bir oyuncu neden oynayamadı? Öncelikle oradaki Dani Alves gerçeğini unutmayalım. Muazzam sezonlar geçiriyordu Dani Alves ve İspanyol Montoya da alternatif sağ bek pozisyonundaydı. 3. bek alternatifi olunca ve sakatlıklar da yaşayınca 2 yıl neredeyse boş geçti. Sonrasında Gijon, Benfica ve Sivaspor'a kiralandı.

ÖZEL BİR TRANSFER

Bugün geldiğimiz noktada Douglas'la ilgili yapabilecekleriyle ilgili kimsenin bir soru işareti yoktur diye düşünüyorum.

Sivasspor'daki hocası Hakan Keleş ile konuştum. 'Futbolculuğu çok iyi ama en önemlisi karakteri çok iyi' dedi. Takım kaptanı Hakan Arslan'la da konuştum. O da 'Çok iyi bir arkadaştır asla şikayet etmez. Karakterli ve uyumludur' dedi. Douglas'ın her anlamda özel bir transfer olduğunu görüyoruz. Transferde emeği geçenleri tebrik ederiz.

TARAFTAR SABIRLA BEKLESİN

Beşiktaş taraftarının da beklemesine değdi. Beklesinler ve sabırlı olsunlar. Yönetim ve profesyoneller kendi aralarında bir uyum yakalamış. Buna uygun hamleler yapıyorlar. Ben sol bekte de aynı kalitede bir oyuncu alacaklarını düşünüyorum. Douglas gibi bir pasör sol bek alırlarsa çok iyi bir iş yapmış olurlar. Beklenin gerisinde gibi görünse de Beşiktaş, nokta transferlerle önemli işlere imza atıyor. Douglas için yıldız transferi diyebiliriz. Gelip bu kadar etkili olan başka sağ bek var mı?

KEREM DE HAZIRLANMALI

Planlama açısından da iyi oldu. Gökhan'dan sonra Douglas'ın yanına Kerem Kalafat'ı hazırlamaları lazım. Kerem'de bu potansiyal var, Milli Takım tecrübesi var. Kafasını yukarı kaldırıp oynar. Beşikaş böyle bir planlamayı sol bek için de yapmalı.