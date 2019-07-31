Spor yorumcusu Serkan Reçber, Beşiktaş'ın gündemindeki sol bek Jamilu Collins'i değerlendirdi.

İşte Serkan Reçber'in sözleri:

"Collins oyunun savunma kısmını çok iyi yapabilen, temposu olan, koridoru boylu boyunca kullanabilen, fizik kalitesiyle fark yaratabilen bir oyuncu. Tabi sizin aradığınız sol bek bu mu, Abdullah Avcı nasıl bir sol bek istiyor ve Avcı'nın oyun planına uyuyor mu? Burdan baktığımız zaman oyuncunun yetenekleri ve Abdullah Avcı'nın istekleri pek örtüşmüyor. Pasör değildir,

savunması iyidir ancak rakip sahaya geçtiğinizde dar alanca kaldığınızda pas oyununda sorun çözemez. Geçen sene çok istikrarlı oynadı. Takımı bir üst lige çıktı. Bir üst seviyede oynayacak artık, bu anlamda Beşiktaş'a gelmek ister mi bilmiyorum. İsmi geçen başka oyuncular da var. Trauco, Durmisi Tisello var. Collins o üç oyuncudan çok farklı bir isim. Diğerleri önde oynamayı seven tipte oyuncular. Collins ise öyle değil. Bu listede 4. sıraya Collins'i yazarım."



