Beşiktaş, Villarreal'in İspanyol stoperi Victor Ruiz'i kadrosuna kattı.Siyah beyazlılar, 30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

TRT Spor'da yayınlanan programda Serkan Reçber, Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz'i değerlendirdi. İşte Reçber'in açıklamaları;

Oyuncu gerçekten sol stoper tanımına fevkalade uyan, yumuşak bir stoper. Çok iyi bir denge stoperidir. Çok agresif, atlayan, zıplayan bir çok ısıran bir stoper değil. Tamamen denge stoper tanımına uyar.Yumuşacık bir sol ayağı vardır. Ataklara katılır, pas isabet yüzdesi son derece gelişmiştir ve İspanya'da bu özellikleriyle fark yaratan bir oyuncudur. İspanyol oyuncuların biraz yumuşak olduğunu biliyoruz bunun temelinde de İspanya'da oynan futbol ile Türkiye'de oynanan futbol arasındaki ekol farkı. Oradan oynayan bir lig varken burada oynatmayan bir lig var.