Serkan Özbalta: Son maça kadar play-off şansımızı zorlayacağız

TFF 1. Lig’de 30. hafta mücadelesinde Altınordu evinde uzatma dakikalarında büyük heyecana sahne olan maçta Keçiörengücü’ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, lige verilen aradan sonra kalan 6 maçı da kazanıp, play-off için rakiplerinin hata yapmasını beklemeyi planladıklarını, bu müsabakalardan ikisini kayıpsız geçtiklerini söyledi.

Altınordu maçında her iki takımın da akıcı bir oyun sergilediğini kaydeden Özbalta, şöyle konuştu:

"Taraftarın olmadığı maçta ekranları başındaki taraftarın öf püf çekerek değil de biraz daha keyif almasını istedik. İkinci yarıda Altınordu’nun baskısı oldu. Biz de hızlı çıkışlarda net pozisyonlar bulduk ama onlardan netice alamadık. Maalesef Altınordu kalecisinin yaptığı hata sonucunda galip geldik. Umarım hiçbir kaleci bir daha hata yapmaz. Play-off için önümüzde çok takım var, bunu biliyoruz ama biz son maça kadar play-off şansımızı zorlayacağız."