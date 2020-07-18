Serkan Özbalta: Sezon boyunca iyi şeyler yaptık

TFF 1. Lig'in son haftasında Akhisarspor'a konuk olan Keçiörengücü, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Ligdeki iddialarının 2 hafta önce Hatayspor maçıyla bittiğini hatırlatan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Geçen hafta kendimize bir hedef belirlemiştik. Bu hedef, ligi 8. sırada ve mağlup olmadan iki haftayı bitirebilmekti. İçerideki Karagümrük müsabakası ve bugün oynadığımız Akhisar müsabakasıyla bu hedefi başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki ilk senemizde herkeste TFF 1.Lig'de Keçiörengücü kümede kalabilir mi endişesi vardı. Pandemi sürecinden sonra 6 maçlık bir final belirlemiştik. 6'da 6 yapıp play-off'a kalmanın umudu vardı. Bunu bir tek Hatayspor kaybıyla 6 maçın 5'ini kazandık. Rakiplerimiz hata yapmadı, maçlarını kazandı. Hatayspor'a karşı da çok iyi bir oyun ortaya koymuştuk. 90+3'te kaçırdığımız çok net bir gol pozisyonun sonrasında kaptırdığımız top, kalemizde gol oldu ve 1-0 kaybettik. Sezon boyunca iyi şeyler yaptık. Akhisar'da kaliteli bir takım, süper ligden bir çok profesyonel oyuncusu var. Bugün ben buradan iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Hem de bir sevincim var. Akhisar takımının çarşamba ve pazar günü iki tane maçı var. Onlar öncesinde bir sakatlık yaşamadılar. Hiçbir sakatlık olmadan bugünü bitirmek bizim için en mutlu olaylardan biriydi" ifadelerini kullandı.