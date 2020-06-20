Serkan Özbalta: Oyuncularımız bizi bugün sahada mahçup etmedi

TFF 1. Lig’in 29. haftasında konuk ettiği Bursaspor’u 1-0 yenen Keçiörengücü’nün teknik direktör Serkan Özbalta, elde ettikleri galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serkan Özbalta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen uzun aradan sonra her takım gibi maça konsantre olmakta zorluk yaşayabileceklerini düşündüklerini aktardı.

Oyuncularının ortaya koyduğu performansın, endişelerini giderdiğini anlatan Özbalta, "Belki play-off hattının biraz uzağındayız. Üstümüzde önemli camia takımları var. Biz bunu bilerek, belki başarabiliriz diye tekrar lige hazırlanmak istedik. Oyuncularımızla konuşup, ’Tekrar deneyebiliriz.’ dedik. O da bu maç olabilir diye düşündük." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının 45 günlük arada kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiklerini aktaran Özbalta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten bugün iyi iş başardılar. Çok temiz bir galibiyet oldu. Önümüzde 5 maçımız var. 15 günde 4 maça çıkacağız. Altınordu maçımız da hemen cuma günü. Daha hiçbir şey başarmadık. Bizim için play-off etabına kalmak çok zor ama o zoru kovalayacağız, deneyeceğiz. Daha fazla başarılı olmak istiyoruz. Sonuçta Bursaspor’la oynuyorsunuz. Arada ekonomik anlamda, camia anlamında ciddi farklar var. Bursaspor, Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış bir Anadolu takımı. Bu takıma karşı oyuncularımız bizi bugün sahada mahçup etmedi."