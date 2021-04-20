Teknik Direktör Serkan Özbalta, Manisa TV ekranlarında yayınlanan Hakan Ağar’ın moderatörlüğünü yaptığı, Bülent Hasgönüllü ve Gökhan Aytaç’ın yorumcu olarak yer aldığı Tribün Programı’nın konuğu oldu. Takımımızın 2020-2021 sezonunda Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta el ettiği şampiyonlukla ilgili önemli açıklamalar yapan Özbalta, gurur dolu bir sezon yaşadıklarını belirtti. Sözlerine şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ederek başlayan Özbalta, “Öncelikle bu takımın geçen sezon yaşadığı travmayı atlatmasını sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, Başkanımız Mevlüt Aktan’a Başkanvekilimiz Engin Anlı’ya, Futbol Şube Sorumlumuz Fikret Taşçı’ya ve Sportif Direktörümüz Taner Savut’a teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta en büyük aktörler oyuncularım, oyuncularıma da çok teşekkür ediyorum. İşin mutfağında olan personellerimize çok çok teşekkür ediyorum. Kolay değil, 7 gün 24 saat bizlerin sağlıklı bir şekilde sahaya çıkıp antrenman yapmamızda hepsinin emeği var. Onlar görünmeyen kahramanlar. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Travmadan şampiyonluğa giden yol

Takımımızın geçtiğimiz sezon penaltılarla kaybedilen finalin ardından bu şampiyonluğu yaşadığını vurgulayan genç teknik adam, “Geçen sezon penaltılarla bir adım uzakta olan ligi kaybetmenin bir travması vardı. Herkes play-off finalinde yaşanan travmadan ve olumsuzluklardan bahsediyordu. Onun öncesinde iyi işler yapmış, ligi domine etmiş bir takım vardı.

Önemli bir camia olan Samsunspor ile girilmiş bir şampiyonluk yarışı ve ardından kaybedilen play-off finali yaşandı. Play-off’ların ve final maçının stresi çok farklı olur. Oradan başlayan bir travmadan sonra final oynandığı için yeni sezona geç başlamanın handikabını yaşadık. Pandemi nedeniyle TFF, ligleri biraz daha geç başlatma durumunda kaldılar. Biz diğer takımlardan 15 gün daha az bir sürede hazırlandık. 20 günlük bir antrenman yapma imkanımız oldu. Yardımcı antrenör arkadaşlarımla takımı lige en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. İstediğimiz düzeyde antrenman ve yüklemeleri yaptık. Bizim istediklerimizi ilk günden yapabilecek kişilikleri ve sporcu kimlikleri oturmuş bir oyuncu grubumuz vardı. Onlar da işimizi çok kolaylaştırdı” diye konuştu.

‘Şampiyonlar Ligi’ gibi bir kura…

Sezon öncesi çekilen zorlu fikstüre de değinen Serkan Özbalta, “Çekilen fikstür sonrası bazı latifeler yapıldı. ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi bir kura çekildiği söylendi ancak bu grubun zor görünse de bize renk katacağını düşündük. Rekabetin hem oyuncu grubunu hem de bizi geliştireceğini söyledik. Şükürler olsun ki sezonunda da ligin finalini görebildik” dedi.

Manisalılara destek çağrısı

Manisa halkına destek çağrısında bulunan Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta, “Her genç teknik adam gibi benim ideallerim var. Sezon başında hem Başkanımız Mevlüt Aktan ile hem de Başkanvekilimiz Engin Anlı’ya görüştüğümüzde gönlümden iki senede 2 lig çıkmak olduğunu, öbür seneyle alakalı da ilk 6 sırayı söyledim. Ciddi potansiyeli olan bir şehir. Süper Lig için gerekli her şey var. Bu şehirde yaşayan herkesin bu takıma sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Bu kulübün önündeki isim Manisa. Bu kulübe gönülden destek versinler. Birçok insanın gönülden dualarını hissediyoruz. Birçok insanın başarılı olmamızı istediğine inanıyorum. Onlardan ricamız Manisa şehrinin kulübü olan bu kulübü desteklesinler.

Bu kulüp güzel şeyler yapacak. Manisa FK, bu sezon yaptığımız gibi inşallah önümüzdeki sezon da Manisa halkını gururlandıracak” şeklinde konuştu.

Özbalta’nın gözünden Cengiz Ergün…

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile ilgili soruyu da yanıtlayan Özbalta, “Buradaki görevimle birlikte tanıştım ama Manisa için bir efsane. Buraya geldiğim ilk gün bana söylediği; ‘Sakın çizgini bozma hocam’ cümlesi benim için çok değerli. Cengiz başkan çok otoriter ama onun yanında kucaklamasını da bilen birisi. Şampiyon olarak şehre döndüğümüz akşam bir araya geldik. Daha önce de valiler, belediye başkanlarıyla çok tanıştım. Ama hayatımda ilk defa bir belediye başkanı tarafından bu kadar uzun ve sıcak bir sarılmayla karşılandım. Bu bende çok başka bir duygu oluşturdu. Bir evladı gibi sarıldı. Kulağıma söylediği birkaç kelime gururumu okşadı. Ciddiliğinin yanında güzel bir de tebessümü var. 13 sene profesyonel futbol hayatım oldu, 10 sene de teknik adamlık ve sportif direktörlük kariyerim var. Gençlerbirliği altyapısında futbola başladım. Baktığımda hem şehir için bir şeyler yapmaya çalışan hem de futbolu çok seven bir isim Cengiz başkan. Futbolu inanılmaz seviyor. Bunu tarif edemem. Cengiz başkanın gözünde inanılmaz bir futbol aşkı var. Bu sene için onlara karşı mahcup olmadık ve kulübü bir noktaya getirdik. Seneye de mahcup olmadan hep beraber bu şehir için bir şeyler yapacağız. Pandeminin de bitmesiyle Manisa halkıyla bir şampiyonluk daha kutlayabilirsek çok mutlu olurum” dedi.



