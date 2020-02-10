Serkan Özbalta: Maçın hakkı aslında sanki beraberlik gibiydi

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olan Keçiörengücü, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, sezonun ikinci yarısına başladıktan sonra 3 maçta bir puan kazandıklarını hatırlattı.

Oynadıkları müsabakalarda iyi oyun oynadıklarını anlatan Özbalta, "Mücadele gücü yüksek, hakemin son düdüğe kadar oyunu bırakmayan bir takımım var. Bu anlamda mutluyum, gururluyum." dedi.

Özbalta, Erzurumspor karşısında başa baş oynayan takımı olduğuna değinerek, şunları ifade etti:

"Keçiörengücü’nün amacı ligi ilk altıda bitirmek. Bugünde buraya o doğrultuda geldik. Elimizde bazı avantajlar vardı, önceki maçlarda bunları kaybettik. Buraya kazanmak için geldik ve kazanmak adına oynamaya çalıştık. Az gol atan ve az gol yiyen bir takımız. Bugün Erzurumspor’un da çok net pozisyonları yoktu. İkinci yarı pozisyon anlamında bir pozisyon harici net pozisyonumuz olmadı. Maçın hakkı aslında sanki beraberlik gibiydi. Tabii ki futbol. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık, iyi mücadele ettik."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un teknik direktörü Erkan Sözeri maç sonunda yaşanan olaylarda kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına çıkamadı.