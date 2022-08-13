Serkan Özbalta: 'Ligde iyi şeyler yapıyor, organize oyunlar oynuyoruz'

Spor Toto Süper Lig 'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-0 galip ayrılarak ligde 2'de 2 yaptı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin son şampiyonu olan Trabzonspor’a karşı oynadıklarının bilinciyle oyun planı hazırladıklarını belirterek, "Kendine özgüveni ciddi manada yüksek, oturmuş bir kadronun üzerine güçlü takviyeler yapmış bir takıma karşı oynayacağımızın bilincindeydik. Hatayspor olarak 2 seneden beri ciddi bir başarı gösteriyoruz. Ligde iyi şeyler yapıyor organize oyunlar oynuyoruz. Buraya gelirken de Trabzonspor’un bize bazı oyuncularıyla savunma bloğumuzda sıkıntılar yaşatacağını biliyorduk. Bence Trabzonspor’un ilk 30 dakika ekstra bir oyunu olmadı. Oyuncuların aklı salı günü oynayacakları maçta da olabilir. Maçın sonuna kadar iyi bir oyun oynadık. Bazen ceza sahasına girdiğinizde kaleye şut atmazsınız ama daha tehlikeli pozisyonlar üretebilirsiniz. Bizim bugün buna yakın 5 tane pozisyonlarımız vardı. Son vuruş veya tercih karar vermeyi yapabilseydik buradan galip bir şekilde dönebilirdik. Bunun farkındayız” diye konuştu.

"Yediğimiz 1 gol var"

Bugün 3 veya 1 puan alabileceklerini vurgulayan Özbalta, "Yediğimiz 1 gol var. hakemler kesinlikle konuşulmamalı ama ben 4’üncü hakeme bilmediğim için şunu sordum. Oyuncumuz Vranjes oyun durduğunda dışarıda sakatlık varken 2 tane oyuncumuzu oyuna alacaktık ama oyun durdurulmadı. O pozisyonun sonunda gol geldi. Bu bir mazeret değil kesinlikle ama sadece bunun merakı içindeyim. Normalde 2 tane oyuncumuzun oyun durmuşken girmesi lazımdı. Durumu izleyip kendi içimizde paylaşacağız. Onun dışında memnunum. Tertemiz bir müsabaka oldu. Trabzonspor’u tebrik ediyorum. Kopenhag maçı öncesinde moral buldular. İnşallah ülkemiz adına da bu turu geçip Şampiyonlar Ligi’ne katılırlar" ifadelerini kullandı.

TRABZON (İHA)