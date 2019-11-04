Serkan Özbalta: Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü’nün teknik direktörü Serkan Özbalta, golsüz sona eren Giresunspor maçının genelinden memnun olduğunu söyledi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbalta, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Karşı tarafın da kazanma arzusu vardı. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Maçın genelinde oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum." diye konuştu.

Oyuncuların kazanma arzusundan memnun olduğunu dile getiren Özbalta, şunları kaydetti:

"Oyunun son bölümünde gol yollarında beceriksizliğimiz oldu. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ligin en az gol atan ve yiyen takımıyız. Bu da gol yollarında sorunumuz olduğunu gösteriyor. Ceza sahası içinden kaçırdığımız 5-6 pozisyonumuz var. Maçın genelinden memnunum. Kazanıp üstteki gruba yaklaşmak istiyorduk."