TFF 1. Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Boluspor’a 1-0 mağlup olan Keçiörengücü’nün teknik direktörü Serkan Özbalta, "Play-off etabına kalabilmek adına kenetlendiğimiz, iyi hazırlık yaptığımız bir müsabakaydı ancak kaybettik" dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor’un alt sıralarda olmasının kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, "Bu tip maçları tehlikeli kabul ettiğimiz için oyuncularıma özellikle dikkatli olmaları gerektiğini söylemiştim. Biz bunu geçen sene de yaşamıştık. Alt sıralarda yer alan takımlara böyle çok puan kaptırmıştık. Önlem aldık, ancak olmadı. Bugün de aynı durum oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Maçlarda gol atmanın ve kazanmanın önemli olduğuna dikkati çeken Özbalta, "Bir futbol kulübü devamlı öne doğru oynuyor ancak topu fileyle buluşturamıyorsa, bu ister istemez takımı demoralize eder ve enerjiyi düşürür. Bu durum tüm liglerde aynıdır. Biz bu sene genel anlamda bu durumu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Özbalta, oyuncularının elinden geleni yaptığını dile getirerek, "Bu takımı onlar buraya getirdi. Artık önümüzdeki Giresunspor ile Adanaspor maçlarına bakacağız. İki zor deplasman bizi bekliyor. Alacağımız puanlarla buradaki kaybı telafi etmeye çalışacağız." diye konuştu.

ANKARA (AA)



