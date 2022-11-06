Serkan Özbalta: Herkesin soğukkanlı olması gerekiyor

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Sakaryaspor, Manisa Futbol Kulübü, konuk olduğu Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Karşılaşamaya gelmeden önce eksik adamların çokluğu ve bizim göreve geldiğimizden itibaren basit goller yememizden dolayı format değişikliğiyle bu maça gelmek istedik. 75 dakika bu format değişikliği işe yaradı. Alanları iyi kapattık, pozisyon vermedik. Hafta içi çalıştığımız gibi de 2 net pozisyon yakaladık. Savunma hataları yapıyoruz. Bizim normalde oynattığımız oyun, hücum ağırlıklı. Hücum oyunu yaparken savunmayı da iyi yapmak gerekiyor. Geldiğimiz günden beri takım savunmasında hatalar yapıyoruz. Bu sıkıntıları oyuncu arkadaşlarımızla paylaştım. Onlar da buna çok hızlı cevap verdiler. Tesislerde yaptığımız antrenmanlarda hep buna çalıştık. Bugün iyi de bir oyun oynadık. Kurgu ve plana göre oynadık ama olmadı. Karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Talihsiz zamanlar geçiriyoruz. Rüzgar o kadar tersten esiyor ki bazı şeyleri toparlayamıyorsun. Bazen kendi hayatımızda da böyle olur. Tam da burada soğukkanlı ve itidalli olmanız gerekiyor. İnanın en çok üzülen taraf yine oyuncularımız oluyor. Gerçekleri bilerek hareket etmek istiyoruz. Sakaryaspor takımı iyi bir takım, ismi olan bir takım. Herkesin soğukkanlı olması gerekiyor. Herkes kendi görevini yapması gerekiyor. Bir galibiyet alırsın, daha sonra galibiyet serisi yakalarsın bütün hava değişir” şeklinde konuştu. (İHA)