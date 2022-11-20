Serkan Özbalta: Her hamleyi adım adım düşünmek istiyoruz

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 4-2 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "İstediğimiz bir tarzda maç oldu. Turnuva maçı gibi oynamayı düşündük ve o şekilde oynadık. Bunda da oyuncularımız bunu en iyi şekilde yerine getirdiler. Bir eleştiri olarak onlara sadece biz daha iyi şeyler yapabilecek takımız, bunu buraya geldiğimden beri görüyorum ama daha güçlü olmalıyız. Skor 4-1 olduktan sonra oyundan atılmamalıyız, 10 kişi kaldığımızda da o golü yememeliyiz çünkü pozisyon olabilecek bir yer değildi. Yediğin gol sayısını da az tutmak lazım ama buna can kurban. Çok iyi bir mücadele, iyi bir oyun. Oyun eksikliklerimizi geliştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu maç geçecek. Bugün yatacağız, yarın kalkacağız. Boluspor maçı bundan sonrasına bakacağız. Her hamleyi adım adım düşünmek istiyoruz. Buradan oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi. (İHA)



