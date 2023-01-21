Serkan Özbalta: Hepimiz mutlu ve huzurluyuz

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “İlk yarının son müsabakasında kazandığımız Gençlerbirliği maçı ile devre arasına girdik. Hızlı ve yoğun çalışma temposu, hem transfer dönemi olması hem de takımı bizim oynatmak istediğimiz oyun organizasyonlarına uyum sağlamaları açısından hızlı bir giriş yapıp, akabinde de Göztepe maçına geçildi. Orada da bir galibiyet ve ikinci yarının ikinci müsabakasını kazanmak istiyorduk taraftarımızın önünde ve bunu başardık. Maçtan önce söylediğim, kolay olmayacak bir müsabakaydı. Çünkü karşımızdaki takımın bir oyun kültürü var, kulübün oyuna ve futbola farklı bir bakış açısı var. Geçen sene neredeyse düştü denilen Altınordu takımı 7-8 maç üst üste kazanıp kümede kalmayı başarmıştı. O anlamda bizim için kolay geçmeyecekti. Kadrolarında lig tecrübesi olan ve genç yetenekli oyunculara sahip dinamik bir takım vardı. O anlamda maça iyi başladık, gol erken geldi. Onların attığı gol de çok erken geldi. Belki o gol olmasaydı 10-15 dakika içerisinde farklı noktalara gelebilecek bir müsabaka da olabilirdi. Genel anlamda mücadeleden son derece memnunum. Netice itibarıyla güzel bir oyun, ikinci yarı biraz daha top Altınordu takımındaydı, bunu zaten maçtan sonra oyuncularla da paylaştım. Onları o anlamda tebrik ediyorum. Biz hem skoru tutup, koruyabildik hem de pozisyonlara girebildik. Futbolcularımız ciddi bir mücadeleyle maçı bizim lehimize bitirmeyi başardılar. Üçte üç yapmış bir takım, hepimiz mutlu ve huzurluyuz ama inanın yolun başındayız” diye konuştu.