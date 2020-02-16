Serkan Özbalta: 'Gol yemeden temiz bir galibiyet aldık'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "4 haftadır keyifli gelemiyorduk ama bugün mutluyuz, huzurluyuz. Görevimizi yerine getirmenin verdiği rahatlıkla buradayız. Futbolda böyle 4 hafta kazanamayınca üzerinizde baskı ve stres oluyor. Nitekim oynadığımız takımda iyi bir takım. Lige başladığımız ilk haftadan itibaren şunu söyledik; hangi sahada hangi rakiple olursa olsun çekinmeden oynayıp mücadele edeceğiz. Bugünde futbolcular mücadelenin örneğini gösterdiler. İyi bir oyun oldu. Bir eleştiri yapmak gerekirse diğer maçlara başladığımız gibi başlamadık. Bunun altında yatan nedenlerden birisi şu; Altay hocası Balıkesirspor'u yönetirken ilk yarıda buraya gelmişti. Bizim oyun düzenimizle alakalı düzenli bir şekilde çalışmışlar. İyi şeyler yaptılar. Ama belli bir zamandan sonra önlem alırsa alsınlar çözülme ve oyun disiplininden kopmalar başlayacaktır. Nitekim o kopmalar 25. dakikadan sonra başlayınca sonunda golü bulduk ve devreye 1-0 önde girdik. 4 maçtır kazanamamanın verdiği baskıyı futbolcular yaşıyor. İşi çok iyi kotardıklarını düşünüyorum. O ara çok iyi hızlı hücumdan iki golü bulduk. Daha sonra üçüncü ve dördüncü golü bulabilecek fırsatlar yakaladık. Neticede gol yemeden temiz bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

İHA