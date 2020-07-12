Serkan Özbalta: Bu ligde bitirebileceğimiz en iyi yer sekizincilik

TFF 1. Lig’in 33. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 3-0 yenen Keçiörengücü’nün teknik direktörü Serkan Özbalta, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Serkan Özbalta, ligde iddialarının kalmadığı bir maç oynadıklarını söyledi.

Özbalta, rakipleri Fatih Karagümrük’ün play-off’a kalabilcek bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Çok ciddi bir puan avantajları var. Haftaya bir puan almaları zaten yeterli olacak. Bu anlamda onlar da maça çok sağlam bir şekilde sarıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Maça çok iyi başladıklarını anlatan Özbalta, şunları kaydetti:

"Daha 6. dakikada iki pozisyonumuz vardı. Şu ana kadar gol yemeden atlattığımız 14. maç bu ayrıca. Bence bu da çok önemli bir başarı. Defans yaparak yapmıyoruz biz bunu. Daha çok önde oynayarak, oyunu domine ederek bunu başarıyoruz. Bu anlamda çok sevinçli ve mutluyum. Haftaya da Akhisarspor’a karşı da kazanıp ligi sekizinci sırada bitirmek istiyoruz. Bu ligde bitirebileceğimiz en iyi yer sekizincilik. Gelişimimizi devam ettirebilme açısından bu maç çok önemliydi bizim için."