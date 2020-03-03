Serkan Özbalta: Bu geri dönüşü yapan oyuncularıma teşekkür ediyorum

TFF 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sahasında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, bütün şehitlere rahmet diledi.

Özbalta, bu maçın play-off’a kalma adına kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, takımlar arasındaki makasın her hafta daraldığını ifade etti.

Üst sıralara doğru tırmanmak istediklerini anlatan Özbalta, şunları kaydetti:

"Rakip takım da yaşadığı bazı ekonomik sıkıntılardan dolayı bu maçta alacağı 1 puanla ileriye doğru daha da umutlandırıp kümede kalma adına çok rahatlayacaktı. Rakibin hızlı oyuncularla kontratak oyun anlayışıyla oynadığını gördük. Bizim 2 yıldır temellerini attığımız bir oyun sistemimiz var, o düzeni cesaretle oynamaya devam ediyoruz. Öne doğru, pozitif oynayıp üretmek istiyoruz ama gol bölgelerinde yetersiz kaldığımızda bu bizim başımızı ağrıtıyor. Maçta iki defa geriye düşmemize rağmen beraberliği yakaladık. Bu geri dönüşü yapan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum."