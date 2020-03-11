Serkan Özbalta: Bizim için play-off umudu bitti

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Giresunspor’a konuk olan Keçiörengücü, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, karşılaşmanın her iki takım açısından da öneminin bulunduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bugünkü müsabaka hem Giresunspor hem de bizim için önem arz ediyordu. Maça rakibimiz daha istekli başladı. Biz de netice almada ve gol atmada sıkıntılar yaşıyoruz. Bu maçta da aynı sorunu yaşadık. İkinci yarıda öne doğru oynadık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Kapanan savunmayı çözemedik."

Özbalta, Giresunspor maçı öncesi 50-52 puan tutturarak normal sezon sonunda play-off’a kalmayı planladıklarını ifade ederek, "Bizim için play-off umudu bitti. O defteri kapattık. Sıralamada ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.