Serkan Kırıntılı gözyaşlarını tutamadı

Yeni Malatya maçının 12. saniyesinde topu ceza sahası dışında eliyle tuttuğu için bariz gol şansından dolayı kırmızı kart gören Serkan Kırıntılı’nın soyunma odasında gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. 90 dakika 10 kişi oynayan Konyaspor, rakibine 2-0’lık skorla yenilirken, tecrübeli file bekçisi hem hocası Aykut Kocaman hem de takım arkadaşlarından özür diledi.

Arkadaşları Serkan’a destek olurken, maç bitiminde de taraftarlar başarılı file bekçisini tribüne çağırıp, moral verdi.

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